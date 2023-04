Dopo la prima prova di Verona, continua la serie positiva nel fioretto targato Associazione Sportiva Udinese – ASU. Anche la seconda prova nazionale del Grand Prix “Kinder Joy of Moving” di fioretto si è infatti conclusa con molte soddisfazioni: l’ASU è risultata la prima società ha raggiunto più finali a otto, conclusesi con un oro, un argento e diversi piazzamenti.

“Siamo orgogliosi di come la società, in questo momento, in questa sezione, è tra le prime in Italia nel ranking generale – ha dichiarato Filippo Pesce, vice presidente di ASU -. È l’ennesima riprova di quanto questo gruppo coeso, coordinato da un pool di tecnici e preparatori, si stia muovendo nella giusta direzione. Raggiungere il podio e numerosi altri ottimi piazzamenti è una evidente riprova che il lavoro di squadra premia”.

Le due medaglie.

Come detto sono due le medaglie vinte dai fiorettisti bianconeri: un oro, nella categoria Giovanissimi, raggiunto da Mattia Stel; e un argento conquistato da Tiziano Sartogo, nella categoria Maschietti. “Si tratta di due bellissimi traguardi. Credo che entrambi siano stati premiati per il loro grande impegno in palestra e di questo siamo molto felici. Ritengo che questi risultati, così come le molte finali raggiunte, siano testimonianza di un movimento che lavora e cresce“, ha dichirato il tecnico della sezione fioretto, Fabio Zannier, che allena i fiorettisti con l’aiuto fondamentale di Fritz Gutierrez.

Ma come anticipato da segnalare ci sono pure i finalisti (nelle finali a otto) con i quinti posti di Edoardo Di Benedetto (categoria Giovanissimi); Ludovico Galdiolo (categoria Ragazzi); Marco Bertossi (categoria Allievi); e i settimi di Giovanni Peres (categoria Giovanissimi); Ada Speziani (categoria Giovanissime); Giovanni Giacomini (categoria Ragazzi). Ora si torna in palestra per preparare il campionato italiano under 14, in programma a Riccione dal 10 al 14 maggio.