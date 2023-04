Doppio incidente a Udine e Tarcento: tre persone ferite

Due incidenti nella mattinata a Udine e Tarcento.

Nella prima mattinata di oggi si è verificato un incidente stradale in viale Venezia a Udine. È stata inviata l’ambulanza. Una persona è rimasta ferita in maniera molto lieve, poi trasportata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Cause dell’incidente al vaglio delle forze dell’ordine.

Nella tarda mattinata incidente anche a Tarcento, nella frazione di Segnacco, dove sono rimaste coinvolte due vetture. È stata inviata l’ambulanza che ha preso in carico due persone rimaste ferite. Per una è stato disposto il trasporto all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con ferite non gravi mentre la seconda persona ha rifiutato il trasporto. Le cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli mentre sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.