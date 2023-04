Nuova giunta Fedriga, due novità e tante riconferme: ecco i nomi degli assessori

La nuova giunta Fedriga.

Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha indicato oggi, nel corso di una conferenza stampa svoltasi nel Salone di rappresentanza del Palazzo della Regione a Trieste, le deleghe assegnate ai dieci assessori che compongono la nuova Giunta regionale.

Sono due le new entry della nuova giunta. La prima è quella di Mario Anzil che sarà vicegovernatore con deleghe a Cultura e Sport. La seconda è Cristina Amirante alle Infrastrutture e Territorio.

Confermati invece gli assessori uscenti con Sergio Emidio Bini alle Attività produttive e turismo, Sebastiano Callari al Patrimonio, Demanio, Servizi generali e sistemi informativi, Riccardo Riccardi alla Salute, Politiche sociali e Disabilità, delegato alla Protezione civile, Pierpaolo Roberti alle Autonomie locali, Funzione pubblica, Sicurezza e Immigrazione.

Confermata anche Alessia Rosolen all’Istruzione, Ricerca, Università, Lavoro, Formazione e Famiglia, Fabio Scoccimarro alla Difesa dell’Ambiente, Energia e sviluppo sostenibile, Stefano Zannier: Risorse agroalimentari e forestali, ittiche e montagna e infine Barbara Zilli alle Finanze

Il Governatore ha tenuto in capo a sé la delega alle Relazioni internazionali.

Le dichiarazioni del governatore Fedriga.

“La nuova Giunta regionale, formata in brevissimo tempo, è all’insegna della continuità – commenta ilgovernatore Massimiliano Fedriga grazie alla fiducia accordataci dai cittadini nell’ultima tornata elettorale a seguito di un’ottima azione amministrativa che non è stata di una persona ma di una squadra e che ora si avvale anche di due preziosi innesti”.

Fedriga ha annunciato di aver convocato per il giorno 26 aprile il nuovo Consiglio regionale, chiamato a eleggere il presidente dell’Assemblea, mentre la prima riunione di Giunta si terrà indicativamente il giorno 28. Il governatore ha rivolto il suo in bocca al lupo agli assessori confermati e ai nuovi e ha ringraziato dirigenti, direzioni, funzionari e tutto il personale della Regione “perché nel lavoro svolto in questi cinque anni sono stati essenziali”.