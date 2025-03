Fioretto, le Giovanissime dell’Asu sono campionesse d’Italia

La squadra under 12 dell’Asu si è laureata campione d’Italia nel fioretto.

Dopo l’ottimo risultato delle spadiste dell’Associazione Sportiva Udinese – ASU, vice campionesse nazionali under 12 nelle scorse settimane (Matilde Pizzi, Vittoria Perugini, Sofia Urizio, Zoe Sabbadini), arriva il grande successo del fioretto femminile con la squadra under 12 composta da Allegra Parussatti, Elena Peres, Penelope Stoppani e Beatrice Guo Yu che si è laureata campione d’Italia al Grand Prix Kinder Joy of Moving a squadre, che si è tenuto a Baronissi (Salerno).

Negli ultimi tre anni si tratta del terzo oro per il fioretto bianconero: nel 2023 i “Giovanissimi” sono diventati Campioni d’Italia a squadre; lo scorso anno, medaglia d’oro individuale per Tiziano Sartogo; ed ecco che ad aprire questo 2025 primo gradino del podio anche per le “Giovanissime”. “Per questo continuo crescendo di risultati non possiamo che ringraziare tutto lo staff di ASU, a partire dai tecnici – ha spiegato il presidente Alessandro Nutta -. Siamo certi che questi ottimi risultati delle squadre giovanili, con costanza e perseveranza, potranno sfociare anche in grandi soddisfazioni nelle categorie superiori. Continueremo a investire nella sezione Scherma certi che solo un gran lavoro di squadra potrà dare ai nostri atleti la possibilità di esprimersi al meglio in pedana”.

Il cammino verso l’oro.

“È senz’altro un grandissimo risultato, non solo per queste piccole fiorettiste – ha spiegato Fabio Zannier, che allena la sezione fioretto dell’ASU assieme a Fritz Gutierrez – che si allenano dalle quarto alle cinque volte la settimana, ma anche per la società che per la prima volta (a memoria) ha raggiunto un tale traguardo in questa categoria”. Piccole (tutte le 2013) ma decisamente determinate e grintose, Allegra Parussatti, Elena Peres, Penelope Stoppani e Beatrice Guo Yu hanno fatto l’impresa battendo il Club Scherma Mestre (le favorite per la medaglia d’oro) 36 a 31. Poi l’incontro con il Circolo Scherma Firenze Roberto Raggetti. Una “lotta” punto a punto, fino al risultato finale di 36-33, a favore della compagine bianconera che si è così guadagnato l’oro proprio davanti alle toscane (argento) e alle venete (bronzo).

Da segnalare, però, anche l’ottima prova dei Ragazzi/Allievi – Giovanni Peres, Tiziano Sartogo, Mattia Roberto Stel e Stefano Tonini – che si sono piazzati al terzo posto a pari merito con il Frascati Scherma, dimostrando talento e determinazione. Positiva anche la prova dell’altra squadra dei Ragazzi/Allievi – Pilutti Samuele, Presta Filippo e Zhang Boshao – che si è piazzata al 14° posto in classifica. Per il fioretto, la prossima tappa nazionale sarà quella del 12 e 13 aprile a Rovigo per la 2^ Prova del Grand Prix Kinder Joy of Moving.