Una forma di Montasio per il goal più veloce della domenica in Fvg

Il marcatore del goal più veloce riceverà una forma di Montasio.

Ogni sportivo, soprattutto in Friuli Venezia Giulia, sa bene che il formaggio Montasio è naturalmente ricco di calcio. Vien da sé, che ogni calciatore sa che il Montasio è un elemento fondamentale della dieta, prima e dopo ogni impegno sui campi di gioco.

Da oggi, Montasio e CalcioFVG andranno ancora di più a braccetto perché il Consorzio Tutela Formaggio Montasio, offrirà una forma intera di formaggio Montasio al giocatore che per primo realizzerà un goal, nel corso delle partite dei campionati dall’Eccellenza alla Seconda Categoria.

Uno squisito premio andrà dunque al più rapido e lesto dei giocatori delle squadre dei campionati sotto l’egida della LND del Friuli Venezia Giulia. Un’eccellenza della nostra Regione, un vanto per il settore agricolo e caseario che si lega a doppio filo con il grande calcio regionale, con la maggiore presa sul Territorio.

E se dovessero esserci due goal in sostanziale contemporaneità? Nessun problema, anzi: le forme di formaggio Montasio offerte saranno due. Dall’imminente fine settimana, quindi, sarà ancora più utile e bello andare all’attacco, provando a realizzare prima di tutti un goal. Sarà importante per la propria squadra e sarà un’eccellente opportunità per ricevere una forma di formaggio Montasio, irrinunciabile componente della dieta di ogni sportivo.