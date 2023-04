Il friulano Giovanni Luc sul bagnato sale sul podio del Civs

Il team NoAlTC comincia la stagione 2023 con successo e senza supporto elettronico. La squadra sponsorizzata da Escort Advisor, ha una sola fede: saper dosare e aprire il gas in autonomia, senza aver bisogno del Traction Control. Nella prima tappa del CIVS(Campionato Italiano Velocità Salita), svoltasi a Deruta, in provincia di Perugia, il Team sale egregiamente sul podio per le categorie Entry e Sidecar, nonostante l’asfalto scivoloso dovuto al clima pessimo.



A fine della prima giornata, il friulano Giovanni Luc conquista la vittoria in classe Entry in Gara 1, mentre in Gara 2 si aggiudica il terzo posto. Invece i torinesi Loris Bottino e Simone Vigna vincono la medaglia d’argento in Gara 1 e l’oro in Gara 2 nella categoria Sidecar, al loro esordio assoluto a Deruta.



Esito meno fortunato per i fiorentini David Lignite (SuperOpen 1000) e Yuri Storniolo (SuperMoto), che hanno messo fuori gioco il mezzo a causa di una rovinosa caduta.

“È stata un’esperienza impegnativa, in principio eravamo giù di morale perché non conoscevamo il tracciato e nella prima prova avevamo 10 secondi di distacco dai rivali – raccontano Loris e Simone, equipaggio del Sidecar – poi pian piano abbiamo preso confidenza con il percorso e il mezzo targato Escort Advisor e, regolando l’assetto, abbiamo recuperato tutto lo svantaggio fino a vincere entrambi i Round, dando 2 secondi di distacco agli inseguitori”.

La seconda giornata.

La seconda giornata è meno fortunata per Giovanni Luc che in Gara 1 arriva secondo e in Gara 2 cade durante le prove libere, mettendo fuori uso il veicolo. Sabato è arrivata una vittoria inaspettata, visto che era dalla gara di ottobre scorso che non salivo in moto – specifica il pilota – per quanto riguarda la domenica invece grande delusione perché ho perso punti importanti a causa della caduta, ma per fortuna il campionato è lungo e faremo di tutto per recuperare, già a partire dalla prossima gara.

Al termine delle due giornate della tappa di Deruta, guastate dal vento forte e dalla pioggia interminabile, la squadra che dice no al Traction Control si aggiudica quindi il primo posto nella categoria Sidecar con il duo Bottino-Vigna, il terzo posto nella categoria Entry con Giovanni Luc e il nono posto nella categoria SuperOpen 1000 con il milanese Oscar Torpea. I prossimi impegni saranno l’SSC per il pilota di quad Fabio Ricca, il campionato europeo HCRR per David e Yuri e le prossime tappe del CIVS per tutti i piloti.