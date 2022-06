Il Friuli è campione d’Italia in canottaggio grazie alla giovane Alice Gnatta

Medaglia d’oro al Friuli grazie ad Alice Gnatta.

Il medagliere della mensola di Alice Gnatta si fa sempre più affollato. La giovane atleta di Lignano vince il primo posto dei campionati italiani di canottaggio under 23, grazie al suo impegno, e alla dedizione dell’allenatore Michele Brugnera, che ha seguito anche la gara under 17 maschile in cui concorreva Lorenzo Cicuttin. Entrambe le competizioni si sono svolte al Lago di Piedilugo in Umbria, il 26 giugno



Con Alice Gnatta il Friuli è medaglia d’oro, e sale con lei nel podio dei campione di canottaggio, una soddisfazione che l’atleta aveva già fatto provare alla regione. Già l’anno scorso con lo storico argento nel 4 di coppia ai Mondiali juniores. Un’emozione ritrovata, quindi, quella che Alice ha fatto provare al suo Friuli e alla sua Lignano.