Il Friûl vince l’Europeada,

Il Friûl è campione a squadre maschili dell’Europeada 2024 dopo la vittoria per 2-0 contro l’Occitània. “La vittoria del Friûl al campionato europeo di calcio delle minoranze nazionali autoctone in Europa è un traguardo straordinario, che va oltre il semplice risultato sportivo – commenta il presidente del Consiglio regionale del Fvg, Mauro Bordin – . Questo torneo rappresenta l’orgoglio delle minoranze linguistiche e il nostro successo è simbolo di unità e identità culturale, oltre che uno strumento importante di promozione”.

“Ogni partita disputata è stata un’opportunità di confronto per far conoscere la nostra lingua, la nostra cultura e i nostri valori. Grazie a questi ragazzi – conclude Bordin – per aver portato in alto i colori del Friuli e promosso la diversità linguistica con tanto impegno e passione. Fuarce Friûl!“.