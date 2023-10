La Gesteco Cividale a caccia del riscatto: si va a Forlì

La UEB Gesteco Cividale sfida la Unieuro Forlì

Turno infrasettimanale per le squadre di Serie A2 LNP nella settima Giornata, in cui la UEB Gesteco Cividale sfiderà la Unieuro Forlì in una delle trasferte più impegnative del campionato, dato il valore dell’avversario. Palla a due alle ore 18 di Mercoledì 1 Novembre alla Unieuro Arena, cornice da grandi occasione per provare a riscattare le recenti sconfitte.

“Forlì è una della migliori squadre del campionato, sarà una grande partita – ha commentato il coach Stefano Pillastrini – . Non abbiamo giocato bene con Nardò dopo aver affrontato due trasferte difficili prima senza riuscire a vincere ma dando dei bei segnali. l’ultima partita, invece, è stata al di sotto delle nostre possibilità. Abbiamo fatto delle scelte molto particolari, contando sulla crescita dei nostri giocatori, e adesso vogliamo far vedere che questa crescita comincia a dare i suoi frutti. Abbiamo grandi aspettative su questa partita, soprattutto per far vedere i risultati del lavoro che questi ragazzi stanno svolgendo con grande impegno in allenamento.”

“Andiamo a Forlì, squadra molto forte sia dal punto di vista offensivo che difensivo, seconda in classifica sotto solo alla Fortitudo – spiega Matteo Berti – . Proveremo a riscattarci da queste tre sconfitte consecutive, daremo il massimo per portarla a casa contro una squadra costruita davvero bene. Sia il reparto guardie che il reparto lunghi hanno grande talento su entrambi i lati del campo, ma noi faremo del nostro meglio come del resto abbiamo sempre fatto durante le prime sei partite.”

Arbitri: Cassina, Lupelli, Picchi.

Note: Assente Giacomo Furin per l’infortunio rimediato contro Nardò.