La gioia e l’orgoglio del Friuli per la conquista dell’oro alle Olimpiadi

L’oro nella spada a squadre alle Olimpiadi parla anche friulano.

L’Italia ieri sera a Parigi ha conquistato l’oro nella spada a squadre femminile alle Olimpiadi: un successo che riempie di gioia e orgoglio il Friuli dato che metà delle atlete vengono proprio dalla nostra regione: si tratta di Mara Navarria e Giulia Rizzi, che assieme alle due siciliane, Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo, hanno rimontato sulle francesi e sono salite sul gradino più alto del podio.

“Una vittoria emozionante e quindi bellissima che rende tutto il Friuli Venezia Giulia orgoglioso di due atlete che con il loro successo olimpionico hanno regalato all’Italia una splendida medaglia d’oro nella spada a squadre – ha detto il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga -. Dietro a risultati come quello conseguito da Giulia e Mara, oltre al talento, c’è tanto lavoro e tanto sacrificio, oltre a un impegno che spesso coinvolge anche i familiari più stretti. Per questi motivi questo oro è anche una lezione per i giovani che si approcciano allo sport e alle sfide della vita”.

“Un’impresa capolavoro che ci lascia senza più voce, impazziti di gioia per l’oro olimpico delle

quattro spadiste azzurre che sono al 50 per cento un prodotto del Friuli Venezia Giulia, della nostra regione che sale sul gradino più alto del podio in Francia – ha rincarato il presidente del consiglio regionale, Mauro Bordin -. Complimenti e grazie alla friulane Mara Navarria e Giulia Rizzi che, insieme ad Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo, hanno scritto una storia inedita, quella della prima medaglia d’oro a cinque cerchi della spada femminile italiana. Un successo per il quale abbiamo tifato da Tarvisio a Grado, dalla Carnia a Lignano, da Udine a Trieste, da Pordenone a Gorizia. La rimonta d’oro con la Francia è una di quelle pagine di sport che rimarranno per sempre nei nostri ricordi”.

Alle atlete sono arrivate i complimenti anche del sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni: “Con grande emozione e orgoglio, celebriamo la straordinaria vittoria della nazionale femminile di spada, che ha conquistato l’oro alle Olimpiadi di Parigi. Le nostre concittadine, Giulia Rizzi e Mara Navarria, entrambe nate a Udine, hanno dimostrato al mondo il valore e la determinazione della nostra città. Grazie ragazze, siete l’orgoglio di Udine e del Friuli!”