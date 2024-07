Sopralluogo per valutare le opere in corso. Si punta a completare una parte importante dell’intervento entro la stagione invernale

“Il cantiere che riguarda la riqualificazione della viabilità d’ingresso ai parcheggi, alle strutture ricettive e agli impianti sciistici del monte Zoncolan sta andando avanti e si trova a uno stato piuttosto avanzato. L’obiettivo è quello di concludere una parte importante delle opere entro la stagione invernale, per poi proseguire nella primavera del prossimo anno, per il completamento prima dell’estate del 2025″.

Lo ha dichiarato oggi l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, durante un sopralluogo nel cantiere in corso nell’area di accesso allo Zoncolan. In precedenza, l’assessore aveva incontrato, nella sede municipale del Comune di Sutrio, il sindaco Mattia Manlio e l’assessore al Turismo Daniele Straulino con i quali è stato fatto il punto sulle questioni legate, più in generale, alla viabilità e alle infrastrutture.

Al sopralluogo in quota, oltre ad Amirante e ai rappresentanti del Comune di Sutrio, hanno partecipato i rappresentanti di Fvg Strade, dell’Edr di Udine e l’impresa che si è aggiudicata l’appalto.

Una serie di rotonde favorirà l’accesso ai nuovi parcheggi

“Si tratta di un progetto – ha spiegato l’assessore durante il sopralluogo – che sta realizzando Fvg Strade. Un primo lotto funzionale interessa la riqualificazione e la regolarizzazione della viabilità di accesso all’area dei futuri parcheggi sul monte Zoncolan. E’ prevista una serie rotonde che consentirà proprio il miglioramento nell’accesso alle aree posteggi e, allo stesso tempo, renderà più funzionale l’ingresso ai pullman, in particolare ai mezzi del Trasporto pubblico locale, anche attraverso la divisione dei flussi di traffico di auto e pedoni, in particolare a salvaguardia di questi ultimi”.

Un intervento che ha l’obiettivo di migliorare la viabilità di ingresso nel polo turistico invernale dello Zoncolan dove, in particolare durante la stagione fredda, con la neve e con la rilevante presenza di turisti la gestione del traffico diventa maggiormente complessa.

“Il sopralluogo – ha sottolineato l’assessore – era finalizzato a chiarire alcuni aspetti legati ai lavori in corso tra Comune di Sutrio, Edr di Udine, società Fvg Strade e Direzione infrastrutture della Regione al fine di definire alcune questioni di dettaglio utili alla prosecuzione del cantiere e a ridurre il più possibile ogni criticità per giungere alla conclusione dell’appalto nei tempi previsti. L’obiettivo è di concludere una parte importante delle opere prima della prossima stagione invernale per poi proseguire nella primavera del prossimo anno con le opere di finitura e di chiusura“.