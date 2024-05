Udine-Tarvisio, martedì chiude per lavori lo svincolo di Malborghetto.

Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione impianti di illuminazione della galleria “Obuas nord”, dalle 7:00 alle 19:00 di martedì 14 maggio, sarà chiuso lo svincolo di Malborghetto, in uscita per chi proviene da Udine.

In alternativa si consiglia di uscire a Tarvisio sud, al km 107+800.