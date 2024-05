Addio a Simone Tutino: il noto consulente del lavoro si è spento a 46 anni

E’ morto Simone Tutino.

Addio a Simone Tutino: il consulente del lavoro, figura molto nota a Udine, si è spento improvvisamente nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 maggio, per un malore. Aveva 46 anni. Abitava a Pozzuolo del Friuli, con la moglie Silvia e i due figli.

Originario di Cutro, in Calabria, da giovane era stato ausiliario dei carabinieri e, a soli 22 anni, era entrato nel mondo della consulenza. La sua attività abbracciava diversi settori e aveva seguito anche alcuni giocatori di calcio dell’Udinese. Ultimamente, era a fianco delle guardie giurate. Lavorava con il padre Santo e la sorella Francesca nello studio di famiglia in via Vittorio Veneto a Udine. La notizia della sua scomparsa ha scosso quanti lo avevano conosciuto che lo ricordano per la sua professionalità e per la sua dedizione alla famiglia.