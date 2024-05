Il laboratorio di pasticceria Scur di Luna Lab, a Casarsa della Delizia, sarà inaugurato dalla ministra Alessandra Locatelli.

Sarà la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli ad inaugurare a San Giovanni di Casarsa della Delizia il laboratorio di pasticceria secca Scur di Luna Lab, frutto del percorso che l’associazione Laluna ha deciso di intraprendere nel campo dell’attività produttiva e dell’inserimento lavorativo di persone con disabilità. Il taglio del nastro avverrà venerdì 17 maggio alle ore 15 alla presenza anche dell’onorevole Massimiliano Panizzut della Commissione Affari Sociali, del presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini, di Roberta Ruffilli Responsabile Neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza e del sindaco di Casarsa della Delizia Claudio Colussi.

“Abbiamo avviato questo laboratorio per produrre biscotti etici che promuovono l’inclusione sociale – ha spiegato Erika Biasutti, direttrice de Laluna – all’interno degli spazi polifunzionali dell’associazione. In questi mesi, un’equipe di professionisti de Laluna e di volontari che ne sostengono le attività, hanno strutturato questo laboratorio dotandolo di bilance, di una sfogliatrice, di forno e piani di lavoro pensati per poter essere utilizzati da persone con disabilità. Ora – ha aggiunto – l’obiettivo per il primo anno di attività è quello di inserire nel ciclo produttivo almeno cinque persone con disabilità così da garantire loro quell’autonomia economica necessaria per permettergli di vivere da soli e autosostenersi”.

Il progetto.

Il laboratorio inclusivo è diventato realtà grazie al sostegno del progetto “Pais di Rustic Amour” del Piano di Sviluppo Rurale di cui l’associazione Laluna Impresa Sociale è partner e grazie ai fondi del bando welfare 2024 di Fondazione Friuli.

“Il team di lavoro ha studiato a lungo i processi produttivi – ha precisato la direttrice – per poter trovare il giusto equilibrio tra le esigenze produttive per le quali è necessario velocizzare i tempi e la possibilità di inserire all’interno del processo stesso le persone con disabilità, non solo quelle ad alto funzionamento ma anche persone con compromissioni più importanti”.

Scur di Luna Lab è un progetto sperimentale di pasticceria secca avviato da alcuni anni e che però ora, grazie al nuovo laboratorio realizzato nella zona polifunzionale dell’associazione sangiovannese, diventa una realtà strutturata e produttiva, che permetterà l’inserimento lavorativo di persone con disabilità.

“La nostra associazione da anni lavora su percorsi per sviluppare l’autonomia delle persone con disabilità – ha concluso Francesco Osquino, presidente de Laluna – e lo fa soprattutto in ambito abitativo. Ora, grazie a Scur di Luna Lab daremo continuità a questo tipo di visione anche nell’ambito dell’impiego, valorizzando la persona come risorsa e creando le condizioni perché ci siano dei progetti con un alto coinvolgimento delle persone con disabilità che si possano auto-sostenere economicamente. Siamo consapevoli di quanto la sfida sia difficile ma abbiamo partner che lavorano a fianco a noi, che ci sostengono e che per questo ringraziamo”.