Coppa del Mondo di Paraciclismo, conto alla rovescia a Maniago

A Maniago tutto pronto per la Coppa del Mondo di Paraciclismo.

È tutto pronto per l’attesissima tappa di Coppa del Mondo di Paraciclismo, in programma dal 16 al 19 maggio a Maniago. Sarà il quinto evento internazionale, in 10 anni, che ospita la città delle coltellerie nell’ambito di questa disciplina: l’edizione del 2024 è ancora più attesa delle precedenti, perché rappresenta una sorta di ultima selezione in vista delle Paralimpiadi di Parigi di fine agosto. In arrivo circa 700 atleti da una cinquantina di federazioni, in rappresentanza di tutti e cinque i continenti.

Gli eventi collaterali.

Ci saranno svariati eventi collaterali, approntati grazie alla fondamentale collaborazione della Pro Maniago e dell’Ascom mandamentale e il sostegno di tanti partner privati, tra cui il main sponsor Banca 360 FVG. Fondamentale il sostegno economico della Regione – che ha investito anche 200mila euro per le asfaltature che resteranno a beneficio dei residenti – e della Comunità di Montagna delle Prealpi friulane orientali. Si parte domenica 12 maggio, dalle 10 alle 15, in zona industriale, con la terza edizione di “Navigatore per un giorno”, organizzato dal Club 66 delle Frecce tricolori di Maniago, in collaborazione con la Lega Handicap a cui andrà il ricavato della manifestazione, che permetterà alle persone diversamente abili di provare l’emozione di salire in auto sul sedile del co-pilota.

La stella del basket.

Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 15 maggio, alle 10, al Torricelli di Maniago, con l’incontro della stella del basket, Riccardo Pittis con gli studenti del liceo sportivo, i quali saranno anche protagonisti nei giorni di gara, assicurando il supporto logistico agli atleti. Si replica alla sera, alle 20.30, al teatro Verdi, con l’incontro “Welfare territoriale, il futuro al centro”, organizzato dal Consorzio Nip sempre con protagonista il giocatore di Milano e della nazionale azzurra.

Io sono Friuli Venezia Giulia.

Giovedì 16 maggio è in programma la prima giornata di gare, dedicate esclusivamente alle cronometro, che coinvolgeranno la zona dell’Area Violis e una porzione di Campagna. Dalle 14 alle 16, in piazza Italia, ci sarà invece l’evento “Tanti sport, tante abilità” con dimostrazioni di diverse discipline sportive a cura degli istituti scolastici, delle associazioni del territorio e delle varie federazioni sportive provinciali. Dalle 20.45, il truck di Promoturismo “Io sono Friuli Venezia Giulia” stazionerà sempre in piazza Italia per la presentazione del libro “I limiti non esistono” con l’autore Andrea Pusateri, ex nazionale di Paraciclismo. Modera Valentina Gasparet, curatrice del festival Pordenonelegge.

Marcia in Rosa.

Anche l’intera giornata di venerdì 17 sarà dedicata alle corse contro il tempo, mentre la serata di intrattenimento in piazza sarà affidata al dj Pek. Sabato 18 maggio iniziano le corse in linea, con partenza e arrivo in piazza Italia e un circuito che permetterà ai residenti e agli appassionati di fare il tifo per i propri beniamini, tra cui spicca l’atleta spilimberghese Katia Aere, bronzo a Tokyo 2020. L’evento clou sarà “Maniago cammina in Rosa”, una manifestazione ludico motoria dedicata alle donne su un percorso di 4 km il cui ricavato sarà devoluto al Cro di Aviano. Si tratta di un evento omologo di quello che, da alcuni anni, viene organizzato proprio nella vicina cittadina pedemontana di Aviano e che, nel corso delle poche edizioni svolte, ha già conquistato talmente tanto successo da divenire un must a cui aderiscono migliaia di persone, non solo donne ovviamente. Dalle 20.30, serata musicale in piazza Italia con il dj Fabione.

Il gran finale.

Domenica 19 ci sarà la giornata conclusiva delle gare e il gran finale con i festeggiamenti dalle 19.30 per l’arrivederci alla prossima edizione. Per celebrare adeguatamente i vincitori delle varie categorie in questa tappa friulana di Coppa del Mondo, ogni sera, da giovedì a domenica, ci sarà la cerimonia di consegna delle medaglie e degli inni sull’apposito palco allestito in piazza. L’evento sportivo garantirà a Maniago una visibilità straordinaria, grazie alla copertura dei principali network internazionali.