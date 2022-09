Insulti contro l’arbitro donna, giocatore squalificato per 10 giornate

Pesante squalifica per un giocatore del Sevegliano Fauglis dopo gli insulti all’arbitro donna.

Squalificato per 10 giornate per aver proferito insulti “a sfondo gravemente sessista” contro l’arbitro donna. E’ questa la decisione del giudice sportivo per un giocatore del Sevegliano Fauglis per quanto accaduto durante la partita del campionato promozione giocata contro la Cormonese e finita 2 a 2.

Al giocatore non erano andate giù alcune decisioni prese dall’arbitro, ma quando è stato ammonito per la seconda volta, con la conseguente espulsione, è andato su tutte le furie insultando pesantemente l’arbitro con frasi sessiste.

Un episodio duramente condannato anche dal presidente del Comitato regionale della Figc, Ermes Canciani, che ha espresso tutta sua la solidarietà e quella della Federazione nei confronti dell’arbitro donna.