L’oro conquistato alle Olimpiadi dal friulano Jonathan Milan.

Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan. Sono questi i nomi degli eroi di Tokyo. Sono loro i campioni che hanno conquistato l’oro nell’inseguimento a squadre nel ciclismo su pista alle Olimpiadi, segnando anche un nuovo record del Mondo. Un successo che parla un po’ friulano, come Jonathan, l’atleta di Buja.

Anche lui fa parte di questo quartetto iridato. Anche lui è salito oggi sul tetto del mondo. Appena ventenne, è già un gigante nella sua disciplina. Il Friuli è in festa per questo grande risultato, in un’edizione dei Giochi che sta regalando soddisfazioni vere per la regione. Dopo il trionfo di Marcell Jacobs nei 100 metri, allenato dal goriziano Paolo Camossi, il bronzo nella sciabola a squadre di Mara Navarria, originaria di Torviscosa, ora questo nuovo grande successo.

