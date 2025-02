La tarvisiana Lara Della Mea campionessa del mondo di sci alpino nel parallelo misto a squadre a Saalbach, in Austria. Insieme alla friulana Alex Vinatzer, Filippo Della Vite e Giorgia Collomb, protagonisti di una finale avvincente contro la Svizzera, conclusasi sul 2 a 2 ma con l’Italia a prevalere grazie alla somma dei tempi.

La gara, che ha aperto ufficialmente i Mondiali, ha visto il quartetto italiano impegnato in una serie di sfide incandescenti contro i rossocrociati. A spiccare sono state le vittorie decisive di Giorgia Collomb, che ha battuto Wendy Holdener in apertura, e Alex Vinatzer, che ha superato il suo avversario, Tanguy Tumler, nell’ultima manche. Tuttavia, non sono mancate le difficoltà: nel mezzo, Filippo Della Vite ha ceduto ad Daniel Aerni, e Lara Della Mea è stata superata da Melanie Darbellay, ma la somma dei tempi a favore degli azzurri ha fatto la differenza. La vittoria italiana ha così preso forma al termine di una sfida equilibrata e ricca di colpi di scena, coronando l’impegno e la determinazione del team.

La vittoria del parallelo misto a squadre rappresenta un’impresa storica, mai raggiunta prima d’ora da un team italiano nella disciplina. Il precedente migliore risaliva al 2019, quando gli azzurri conquistarono il bronzo a Åre con sempre con Lara Della Mea e Alex Vinatzer, insieme a Irene Curtoni e Simon Maurberger.

Il percorso verso l’oro mondiale.

Nel percorso che ha portato alla medaglia d’oro, gli azzurri avevano iniziato la competizione con un netto 4 a 0 sull’Ucraina agli ottavi di finale, per poi imporsi 3 a 1 contro la Francia nei quarti di finale. La sfida contro la Svezia in semifinale si è rivelata decisiva: dopo il 2 a 2 in pista, con Della Mea e Collomb vincitrici nei rispettivi scontri, la somma dei tempi ha premiato l’Italia, che si è guadagnata l’accesso alla finale.