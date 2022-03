I risultati nello sci e nel biathlon.

Mentre la stagione invernale si avvia verso la chiusura, continuano le gare delle discipline sportive sulla neve. Il fine settimana appena passato si chiude con un bilancio più che positivo per gli atleti del Friuli Venezia Giulia. Venerdì 19 marzo è stata la giornata di Andrea Lepre del Cimenti Sci Carnia: tolmezzino, classe ’90, ha conquistato la medaglia d’argento nel gigante ai Mondiali Master di St. Moritz, in Svizzera. Arrivato ad un solo centesimo di distanza dal primo classificato, raggiunge il secondo posto della categoria A1.

Nel biathlon, una esaltante Lisa Vitozzi si è impadronita dell’undicesimo posto dell’ultima 7,5 chilometri sprint della stagione, nell’ambito della Coppa del Mondo di Biathlon. L’atleta sappadina ha messo in campo un’ottima prova, perfetta in piedi e con un solo errore a terra. Sempre rimanendo nel Biathlon, c’è da festeggiare anche per i giovanissimi. Il 19 marzo, la quadra azzurra è partita per partecipare ai Giochi Olimpici Invernali EYOF 2022. In squadra è presente anche Alex Perissutti, giovane atleta della Società Sportiva Fornese che ha già ottenuto dei buoni piazzamenti in Coppa Italia di Biathlon e due medaglie d’argento ai Campionati Italiani U19.

Si aggiunge alla serie di risultati positivi dei nostri atleti nelle discipline invernali anche il terzo posto di Lara Della Mea nell’ultimo slalom della coppa Europa svoltasi a Soldeu. La tarvisiana riesce a recuperare una posizione nella seconda manche, chiudendo terza di gara e quarta nella classifica finale di specialità.

Soddisfazioni nel tiro a volo.

Il weekend passato, però, non è stato solo sport invernali. Da segnalare ci sono, infatti, anche gli ottimi risultati della tiratrice udinese Chiara Cainero. Insieme alle compagne Diana Bacosi e Martina Bartolomei, ha conquistato il gradino più alto del podio nella prima prova di Coppa del Mondo di tiro a volo Skeet a Nicosia, Cipro. Inoltre, dopo un quarto posto nella gara individuale, si aggiudica anche il bronzo nella Skeet Mixed Team, insieme al collega Gabriele Rossetti.

