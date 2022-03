L’autovelox installato sulla Napoleonica a Gonars.

Entra in funzione l’autovelox installato lungo la strada Napoleonica, all’altezza dell’incrocio della strada regionale 252 con via Felettis, poco prima del distributore ENI (all’altezza di Fauglis). La rilevazione avverrà per le auto che transitano verso Codroipo, con l’obiettivo di far rispettare il limite di velocità attualmente di 80 km/h. Il motivo è quello di garantire la sicurezza di un tratto di strada a scorrimento particolarmente veloce e, per questo motivo, maggiormente pericoloso. I ricavi derivati dall’attivazione di questo nuovo autovelox verranno utilizzati poi per la messa in sicurezza di altre strade, di marciapiedi, di incroci e di altre opere pubbliche.

Questo autovelox si aggiunge ad altri esemplari simili già presenti lungo la strada regionale. Un altro rilevatore di velocità è quello situato sempre lungo la strada Napoleonica all’altezza di Castions di Strada, che negli anni ha fruttato al comune introiti consistenti, nell’ordine dei 300.000 euro all’anno. Nella stessa zona, lungo la SP95 “Ferrata”, la strada che incrocia la Napoleonica all’altezza di Bertiolo e che taglia la Bassa Friulana fino a Morsano al Tagliamento, sono presenti altri autovelox, sempre installati lungo tratti di strada lunghi e rettilinei, lungo i quali gli automobilisti tendono a distrarsi e a non prestare attenzione alla velocità di percorrenza.

(Visited 289 times, 289 visits today)