La partita Tolmezzo San Vito al Tagliamento finisce con un pareggio.

Il primo gol in maglia rossoazzurra di Samuele Garbero regala al Tolmezzo Carnia un pareggio alla fine meritato dopo una partita intensa e combattuta che a cinque dalla fine aveva preso però una brutta piega per la formazione di Serini.

Nel primo tempo al 5’ i carnici scesi si rendono pericolosi subito con Motta, la cui conclusione termina di poco a lato. Pochi minuti dopo, al 9’, Nait serve un ottimo cross per Nagostinis, che però incespica sul pallone al momento del tiro. All’11’ il Tolmezzo sfiora ancora il vantaggio: Gabriele Faleschini pesca Micelli, il cui tentativo dalla linea di fondo viene neutralizzato dal portiere Biasin.

La Sanvitese si affaccia per la prima volta in avanti al 13’, con una conclusione di Bortolussi che finisce sul fondo. Al 20’ è bravo Daniele Faleschini a salvare in angolo su un’incursione di A. Cotti Cometti. Prima del riposo, Cristofoli si oppone con un intervento a terra su una conclusione insidiosa di Mior della Sanvitese.

Nel secondo tempo il Tolmezzo riparte forte e, già al 2’, sfiora il vantaggio con una punizione magistrale di Motta, deviata da Biasin all’incrocio dei pali. La Sanvitese risponde al 12’ con Pasut, ma Cristofoli è attento e blocca. La partita si accende al 17’: un’altra punizione di Motta fa tremare la difesa avversaria, ma non si concretizza. Poco dopo, Toso viene espulso per doppia ammonizione, lasciando il Tolmezzo in inferiorità numerica.

La formazione carnica però non si sfalda, anzi. A 27′ è Micelli ad avere un’altra ottima occasione sotto porta, senza fortuna. Garbero prende il posto di Nagostinis, Cucchiaro quello di Micelli. Nel finale si accende ancora la partita e al 40’, la svolta: sugli sviluppi di un cross dalla sinistra di Alessandro Cotti Cometti, Comand trova il gol del vantaggio per la Sanvitese infilando la sfera sul secondo palo.

Il Tolmezzo non si arrende e, al 45’, Motta si trova a tu per tu con Biasin, ma il portiere compie un autentico miracolo. In pieno recupero, dopo un cambio che vede esordire in Eccellenza Nassim Madi (fratello di Mouad, ex Tolmezzo oggi al Lavarian Mortean) per Coradazzi, arriva il pareggio del Tolmezzo con Garbero, abile a infilare in rete la lunga rimessa laterale di Gabriele Faleschini, spizzicata prima da Cucchiaro e poi da Rovere.

Finisce in parità e il Tolmezzo rovina la festa ai padroni di casa che già pregustavano la vetta in coabitazione con il Fontanafredda. Prossima sfida per i rossoazzurri sabato, in anticipo, alle 14.30 al Fratelli Ermano arriva il Codroipo.

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 14^ GIORNATA

SANVITESE – TOLMEZZO 1-1

GOL: st 40′ Comand; 51′ Garbero

Sanvitese: Biasin; Trevisan, Comand, Bertoia (25’st Vecchiettini) , F. Cotti Cometti (25’st Bance); Bortolussi, Venaruzzo, Brusin, Mior (47’st Dario); A. Cotti Cometti, Pasut (29’st Tesolat). Allenatore: Dorigo.

Tolmezzo: Cristofoli; Nait, G. Faleschini, Coradazzi (45’st Madi), Rovere; D. Faleschini, Toso, Fabris; Nagostinis (29’st Garbero), Motta, Micelli (31’st Cucchiaro). Allenatore: Serini.

Arbitro: Sonson di Gradisca d’Isonzo (assistenti Ginaneschi, Guanin).

Note: Espulso Toso per doppia ammoniazione. Ammoniti Brusin, Mior, G. Faleschini, F. Cotti Cometti. Espulso dalla panchina del Tolmezzo Piaz.