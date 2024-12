Le iniziative per Natale e Capodanno all’Atrio di Villach.

Il Centro Commerciale Atrio di Villach, il più grande della Carinzia, facilmente raggiungibile in auto da Tarvisio senza la necessità di dotarsi della “vignetta”, ospita un articolato programma di eventi e iniziative per il periodo delle festività di Natale e Capodanno. Un’occasione per visitare lo shopping center “senza confini” e a misura di famiglia, che ha un’attenzione particolare per la clientela che arriva dalle regioni vicine.

Con le sue decorazioni e luminarie, la sua atmosfera calda e accogliente e i suoi oltre 90 negozi per tutte le tipologie merceologiche, Atrio è una meta dove tradizione, shopping, divertimento e solidarietà si intrecciano in un luogo magico dove prepararsi alle festività di fine anno in modo davvero speciale.

Il Mercatino dell’Avvento

Fino al 24 dicembre, il Mercatino dell’Avvento di Atrio offre una vasta selezione di prodotti tipici della tradizione austriaca. Tra le bancarelle, i visitatori troveranno candele, calzettoni colorati, pantofole fatte a mano, miele e prodotti apistici della Carinzia, liquori “da favola”, decorazioni natalizie, angeli e gioielli Swarovski, articoli tessili personalizzati (asciugamani, grembiuli), prodotti agricoli a km zero, biscotti natalizi, ceramiche artigianali e tanto altro. Insomma, tante idee regalo per ogni gusto e fascia di prezzo, con una selezione di articoli esclusivi realizzati da artigiani locali.

San Nikolaus e le sorprese per i più piccoli

Il 5 dicembre, Atrio accoglie San Nikolaus, che incontrerà i bambini in Plaza alle ore 11, 14 e 16, e al Planet Lollipop, il regno del divertimento, alle ore 15:00 (senza Krampus). Durante l’incontro, saranno distribuiti sacchettini di San Nikolaus (fino a esaurimento scorte). Un’occasione speciale per i più piccoli per vivere la magia del Natale in un ambiente sicuro e allegro.

Iniziativa “Warm a Soul”

Fino al 10 gennaio 2025, il Centro Commerciale Atrio lancia l’iniziativa “Warm a Soul“: i visitatori sono invitati a donare vecchie giacche invernali a favore delle persone bisognose, presso il punto raccolta situato al piano terra di fronte al Cafè Cappuccino. Un gesto di solidarietà che contribuirà a rendere il Natale più caldo e accogliente per chi ha bisogno.

Foto natalizie e idee regalo

Fino al 7 dicembre, la fotografa Elke Schwarzinger di “Elffotografie” sarà a disposizione per realizzare foto natalizie di bambini e famiglie, al primo piano di fronte a Marionnaud. Inoltre, i clienti potranno acquistare stelle di Natale, corone dell’Avvento e alberi di Natale locali fino al 14 dicembre e dal 9 dicembre, rispettivamente, presso il negozio Interspar e l’ingresso principale di Atrio.

Confezionamento regali solidale

Anche quest’anno, Atrio offre un servizio di confezionamento regali presso il piano terra, accanto al secondo stand dei buoni Zehner, dove i volontari di MiOS si occuperanno di realizzare pacchetti regalo personalizzati (fino a 4 regali acquistati presso Atrio). Il servizio sarà attivo fino al 24 dicembre, dalle 10 alle 19 (fino alle 18 il sabato), e le donazioni raccolte andranno a favore dell’associazione di volontariato MiOS, che sostiene l’infanzia in difficoltà.

Caccia al Tesoro “Lascia che il Gusto Vinca”

Fino al 31 dicembre, i visitatori potranno partecipare a una caccia al tesoro, cercando i coupon “Lascia che il gusto vinca”, disponibili sulle pagine di alcune testate giornalistiche regionali, per accedere ad alcune interessanti promozioni gastronomiche. Maggiori informazioni sono disponibili sui canali social di Atrio Villach Italia.

Orari e aperture straordinarie

Il Mercatino dell’Avvento sarà aperto da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19.30, e il sabato dalle 8 alle 18. I negozi di Atrio, solitamente aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30 e il sabato dalle 9 alle 18, osserveranno aperture straordinarie il 24 e il 31 dicembre, rispettivamente dalle 9 alle 13 e dalle 9 alle 14. Atrio sarà chiuso il 25 e 26 dicembre, mentre Interspar avrà aperture straordinarie dal 23 al 31 dicembre.

Portafortuna di Capodanno

Dal 27 al 31 dicembre, Atrio proporrà la vendita di portafortuna di Capodanno tipici della tradizione austriaca, per un augurio di buon anno pieno di fortuna e prosperità.