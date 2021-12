Il rinvio della partita fra Udinese e Salernitana.

Lo stop è arrivato direttamente dall’Asl di Salerno. L’azienda sanitaria campana ha vietato la trasferta a Udine della Salernitana, che questa sera avrebbe dovuto giocare contro i bianconeri nell’anticipo di serie A delle 18.30.

A far prendere la decisione sono stati i tre casi di Covid rilevati tra i calciatori della formazione ospite, guidata da Stefano Colantuono, ex mister delle “zebrette”. Questo, però, era il bollettino di ieri sera e non è dato sapere se si siano registrati altri contagi nel gruppo squadra salernitano.

Salta, dunque, l’ultimo impegno del 2021 dell’Udinese. Ora, la Lega di serie A rinvia la partita a data da destinarsi. Niente stadio, oggi, per i tifosi.

