Grazie ad un colpo di testa di Ianezic, la cui traiettoria è stata deviata involontariamente da Nagostinis, il San Luigi fa suoi i primi tre punti della stagione, a discapito di un Tolmezzo Carnia in sofferenza, soprattutto nella ripresa.

I ragazzi di Serini erano partiti bene nella prima frazione di gara e al 10’ ottima occasione sugli sviluppi di una punizione di Motta, servita bassa a Micelli: il centrocampista carnico ad incrociare ha chiamato alla gran parata De Mattia.

La risposta degli avversari al 20’ con una conclusione di Carretti, deviata in corner da Cristofoli. Al 25’ ci prova Toso dal limite, sul fondo. Poi Carlevaris replica per i padroni di casa, ma si alza la bandierina dell’offside prima che il pallone entri in porta. Nel finale di frazione ancora San Luigi in zona d’attacco, prima Caramelli di testa, manda di poco alto sopra la traversa, poi Carlevaris su punizione diretta all’incrocio esalta Cristofoli.

Sul fronte opposto ancora Micelli dalla distanza, neutralizza De Mattia. Nella ripresa girandola di cambi ma succede ben poco fino alla mezz’ora quando i carnici ci provano in ripartenza, fermati però in superiorità numerica dalla bandierina dell’assistente.

Il San Luigi ritorna a spingere, e al 40’ sugli sviluppi di un corner, battuto dalla destra da Carlevaris, trova la rete della vittoria. Ci sarà tempo ancora per una reazione rossoazzurra, ma il risultato non cambierà.

Il tabellino.

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 1^ giornata

SAN LUIGI – TOLMEZZO 1-0

GOL: st 40’ aut. Nagostinis



SAN LUIGI: De Mattia, Ianezic, Linussi (28’st Falleti), Marzi, Caramelli, Zetto, Di Leonardo (23’st Villanovich), Carretti (14’st Vagelli), Cofone (36’st Osmani), Carlevaris, Olio (14’st Tonini). All. Pocecco



TOLMEZZO: Cristofoli, Nait, D.Faleschini, Micelli, Rovere, Capellari (40’st Persello), Toso, D.Fabris, Coradazzi (18’st Plozner), Motta (34’st Nagostinis), Cucchiaro (30’st Sabidussi). All. Serini



ARBITRO: Meskovic di Gradisca d’Isonzo (Zucchelli-Zenkovic)

NOTE: Ammoniti Coradazzi, Fabris, Plozner, Micelli,