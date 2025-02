Straordinario Jonathan Milan, all’Uae Tour fa il bis e segna un’altra vittoria

Jonathan Milan vince la quarta tappa dell’Uae Tour.

Uno strepitoso Jonathan Milan fa il bis all’Uae Tour, il Giro degli Emirati Arabi, e si porta a casa la vittoria nella quarta tappa (da 181 km), dopo quella della prima. L’asso friulano ha vinto in una volata al fotofinish, davanti a Merlier e Philipsen.

Lanciato nei metri finali da Simone Consonni, il friulano ha aperto lo sprint a circa 200 metri dall’arrivo, riuscendo a resistere al ritorno dei due belgi, battuti per una manciata di centimetri. “Forse sono partito un po’ presto – ha commentato Milan dopo il traguardo – ma il colpo di reni mi ha permesso di restare davanti. Sono davvero felice di questa vittoria, era il nostro obiettivo di giornata. Devo ringraziare i miei compagni per il grande lavoro, soprattutto nelle fasi condizionate dal vento. Proveremo a vincere ancora, vogliamo portare a casa altri successi“. Per Milan si tratta già del terzo successo stagionale nel 2025, a conferma di un avvio di stagione brillante e ricco di soddisfazioni.