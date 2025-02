Foreste certificate, il Friuli al 2° posto in Italia tra le eccellenze della gestione sostenibile

Il Fvg secondo per foreste certificate.

Numeri da record per la certificazione di gestione forestale sostenibile nel 2024, con il Friuli Venezia Giulia che si conferma tra le regioni leader in Italia: la nostra regione, infatti, si posiziona sul podio per l’estensione delle foreste certificate, insieme a Trentino Alto Adige e Piemonte. Nello specifico, il Fvg si piazza al secondo posto (l’anno precedente era terzo) con 96.035,94 ettari.

A livello italiano, la superficie certificata Pefc (Programma di valutazione degli schemi di certificazione forestale) è cresciuta dell’8,2% rispetto al 2023, raggiungendo 1.061.059,26 ettari a livello nazionale. Sono 236 le nuove aziende che hanno ottenuto la certificazione di Catena di custodia Pefc e che, sommate a quelle degli anni precedenti, raggiungono un totale di 1.585 (+16,8% sul 2023); di queste, oltre 160 nella nostra regione. L’edilizia e il packaging in legno si confermano trainanti, con una crescita rilevante nei settori della pannellistica, segheria e legno lamellare.