I dettagli sulla tappa in Friuli del Giro d’Italia 2022.

Una sola giornata di Corsa rosa, ma promette emozioni. È stata svelata oggi la tappa in Friuli dell’edizione 2022 del Giro d’Italia. L’arrivo della kermesse è fissato per il 27 maggio del prossimo anno, un venerdì.

Partenza in laguna, arrivo in santuario.

La carovana della storica competizione ciclistica partirà da Marano Lagunare. Toccherà poi Buja, terra di grandi atleti – da Alessandro De Marchi a Jonathan Milan – per poi spostarsi a Tarcento e Villanova delle Grotte. I ciclisti si inerpicheranno per Passo Tanamea e, da qui, ecco la “sconfinata” in Slovenia, fino ai 1.145 metri del Kolovrat. Il Giro, poi, sbarcherà a Cividale e, da qui, il suggestivo arrivo al santuario di Castelmonte, con la salita che potrebbe avere ripercussioni anche sulla classifica finale. Sono 178 i chilometri totali della tappa friulana, pronta a regalare ancora tanto divertimento agli appassionati di questa disciplina. Quello nella nostra regione sarà il terzultimo appuntamento del Giro 2022, che si concluderà a Verona il 29 maggio del prossimo anno.

Appuntamento niente corsa sul Lussari.

Dopo le tre tappe che hanno toccato la regione nel 2021, ci sarà quindi una sola giornata di gara “in rosa” tra poco più di 6 mesi. Ancora rimandato l’appuntamento con il Lussari: si era ventilata la possibilità di una possibile crono nel 2022, ma poi gli organizzatori hanno preferito (almeno per ora) rinunciare per motivi logistici. Il progetto non sembra accantonato, ma fare previsioni di tempistiche è difficile. Intanto, però, il Friuli è pronto a godersi la kermesse con un ruolo da protagonista anche nel prossimo anno.

