La vittoria dell’Apu Udine contro Biella nell’A2 di basket.

Terza partita di campionato per l’Apu Old Wild West Udine e terza partita dominata dagli uomini di coach Matteo Boniciolli: finisce 88 a 59 per Udine contro la malcapitata Edilnol Biella. Tre prove di forza consecutive per i friulani in campionato dopo il più 22 a Piacenza e il più 16 della scorsa settimana contro Casale Monferrato. Quattro i giocatori in doppia cifra dove spiccano i 15 e 8 rimblazi di un finalmente incisivo Brandon Walters, 13 di Dwayne Lautier Ogunleye, 12 di Marco Giuri e 11 di Michele Antonutti.

Al termine dell’incontro coach Boniciolli è soddisfatto della partita dei suoi ragazzi: “Siamo contenti di aver vinto una partita che era impegnativa dal punto di vista mentale. Questa è una partita che si sapeva che avremmo vinto e per un allenatore queste sono le partite peggiori perchè c’è il rischio di giocare con poca energia e volontà. Invece siamo stati bravi e abbiamo prodotto un gioco di qualità”. L’allenatore guarda al futuro e analizza la situazione: “Abbiamo onorato gli impegni vincendo le prime tre partite di campionato, ma ora abbiamo una serie di partite più impegnative a partire da Treviglio prossima settimana che è l’unica squadra che finora ci ha sconfitto in Supercoppa”. Il coach poi ha voluto rendere onore agli avversari appena battuti: “Io da appassionato stasera mi sono quasi commosso a vedere Biella. Era sostanzialmente una squadra juniores con uno straniero, ma non si sono mai arresi. La scelta di Biella di fare una squadra di ragazzi è un bell’esempio e credo non si debbano guardare solo i risultati, è stato un onore essere un loro avversario e sono certo che al ritorno a Biella sarà dura”.

Molto contento a fine partita anche il presidente Alessandro Pedone: “Sono molto soddisfatto della prestazione corale della squadra che ha offerto al nostro pubblico l’ennesima grande prova difensiva. Stiamo continuando il nostro percorso di crescita, tecnica e soprattutto caratteriale”. Il presidente poi ha voluto ringraziare sentitamente i propri tifosi presenti sugli spalti: “Ringrazio di cuore i ragazzi del Settore D e tutto il pubblico del Carnera per gli auguri di compleanno ricevuti e per il grande affetto che mi riservano sempre, il mio cuore è per loro. Abbiamo riaperto la campagna abbonamenti spinti dalle numerose richieste del nostro pubblico e la risposta è stata come sempre entusiasmante!”.

Nella finale c’è stato spazio anche per il giovanissimo Marco Pieri. Il ragazzo triestino, che compirà 19 anni tra un mesetto, ha giocato 8 minuti trovando anche il canestro. A fine partita ovviamente molta gioia nelle sue parole: “Dedico il canestro alla mia famiglia, ai mie amici e alla mia ragazza. Mi sto trovando bene con i miei compagni e con il coach. Grazie a loro sto trovando fiducia”.

Come detto l’Apu Udine tornerà in campo domenica prossima sul campo di Treviglio, finora l’unica squadra in grado di battere i friulani nelle dieci partite ufficiali giocate finora.

