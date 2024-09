Il Tolmezzo Carnia non molla e supera il Maniago Vajont 3 a 2

Vittoria di gruppo del Tolmezzo Carnia, la prima stagionale, contro il Maniago Vajont nella sfida del Fratelli Ermano. Nel primo tempo dopo un avvio equilibrato con alcune buone occasioni per entrambe le squadre, i carnici riescono a sbloccare la partita al 42′ con il colpo di testa di Persello, su corner battuto dalla destra da parte di Fabris.

Nella ripresa gli avversari rimettono in parità il risultato al 12′ con Boskovic che conclude a rete un’azione in velocità dei suoi, imbeccato a centro area da Sebastian Borda; il nuovo vantaggio rossoazzurro al 19′ ancora su calcio d’angolo, calciato dalla destra da Gabriele Faleschini, appena entrato al posto di Toso. Inzuccata vincente stavolta a firma Capellari (che aveva sostituito nella prima frazione capitan Rovere, infortunatosi) e i padroni di casa riprendono quota.

Ma pochi minuti dopo Nagostinis si becca il secondo giallo e lascia i suoi in dieci uomini. Il ManiagoVajont ci crede e ottiene il secondo pareggio grazie ad una sfortunata autorete di Nait su un cross dalla destra di Spadera. La voglia e la determinazione dei padroni di casa si vede dal pallone strappato a centrocampo da Persello al 35′, riceve Motta il quale a sua volta si incunea in area saltando due uomini, conclude, trova la respinta di un difensore della quale poi ne beneficia Coradazzi, in girata di prima, per il 3 a 2 finale.

Tolmezzo Carnia – Maniago Vajont 3-2

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 2^ GIORNATA



GOL: 41’ Persello, 57’ Boskovic, 64’ Capellari, 78’ Nait (a). 80’ Coradazzi



TOLMEZZO: Cristofoli, Nait, Cucchiaro, Micelli (35’st D.Faleschini), Rovere (19’pt Capellari), Persello, Toso (18’st G.Faleschini), D.Fabris, Coradazzi, Motta (39’st Gregorutti), Nagostinis. All. Serini



MANIAGO VAJONT: Nutta, S.Borda, Simonella (45’st Magris), Pitau, Vallerugo, Boskovic, Romano, Roveredo, Bortolussi (45’st E.Borda), Gjini (23’st Battaino), Spadera. All. Stoico.



ARBITRO: Perazzolo di Pordenone (Hussu-Correra)



NOTE: espulso al 22’st Nagostinis per doppia ammonizione, ammoniti Cucchiaro, Coradazzi, Spadera