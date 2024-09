La sfilata delle muscle car all’Italian Bike Week di Lignano.

Si è acceso il fine settimana della Italian Bike Week. La terza giornata di quest’edizione 2024 è scattata ieri con il benestare di un meteo che, dopo due giorni di bizze e temperature piuttosto rigide, ha deciso di concedere una parziale tregua ai tanti centauri giunti a Lignano Sabbiadoro per immergersi nel cuore di questa grande festa dei motori.

Tra i primi a ruggire, a questo proposito, i V8 delle oltre 150 auto americane che hanno preso parte alla terza edizione della US Car on the Beach, anticipata per la prima volta al sabato in modo da non intralciare il traffico in entrata in vista dell’airshow delle Frecce Tricolori, previsto per oggi. L’immancabile parata per le vie della città, scattata alle 11:00, si è conclusa con il rientro presso l’Area Mercato di fianco allo Stadio Teghil (nuova “sede” ufficiale del maxi-raduno a stelle e strisce, uno dei più grandi d’Italia) e soprattutto con le premiazioni delle 30 migliori vetture, curate dalla rivista specializzata Cruisin’ Magazine e del club pordenone Old School Garage, co-organizzatore dell’evento. Tra gli esemplari più interessanti, una fotografatissima Dodge Viper GTS, sportiva di razza con un imponente V10 da 8.000 cc di cilindrata, e una rara Ford Edsel, resa celebre presso il pubblico italiano dalla gangster comedy La Leggenda di Al, John e Jack.

L’area Demo Ride.

Nel frattempo, si animava anche l’Area Demo Ride, gremita per i test gratuiti delle ultime novità delle principali Case motociclistiche, presenti ufficialmente alla IBW per esporre e far provare al pubblico i loro modelli on e soprattutto off road, con un focus sui segmenti Adventure, Enduro, Cross e Scrambler: Benda, BMW Motorrad, Brixton, CFmoto, Honda, Husqvarna, Keeway, KTM, Morbidelli MBP, QJ Motor, Red Moto, Royal Enfield (che sul Main Stage ha presentato in anteprima la nuovissima Guerrilla 450) e Yamaha.

Gli Enduro Days.

Il MotoClub Sabbiadoro, dal canto suo, ha dato fuoco alle polveri degli Enduro Days, la due giorni di esibizioni e turni in pista sul fettucciato di 7 km dedicato a piloti amatori e professionisti desiderosi di mettersi in gioco su un tracciato che riprende il percorso della “speciale” della mitica 12 Ore Enduro. Una gara leggendaria, a cui rende doveroso tributo anche la Cavalcata Tassellata: il “mini-raid” fuoristrastico di 360 km organizzato dall’associazione Amici del Bicilindrico è partito alle ore 9:00 alla volta del monte Nanos, nelle vicinanze di Ajdovščina (Slovenia). Sulla stessa lunghezza d’onda si muovono anche le Adventure Ride, tour off-road di 70 km entro i confini regionali che si configurano come un assaggio delle escursioni proposte da MV Adventure in tutta Italia e all’estero. Tra le mete vi sono autentici paradisi dell’Off Road come Balcani (Croazia, Bosnia, Albania, Grecia), Marocco e Romania.