L’Udine Basket Club festeggia i 45 anni con un torneo

I 45 anni dell’Udine Basket Club.

Nel tempio storico ‘Manlio Benedetti della Pallacanestro Udinese, sede da anni dell’attività sportiva dell’Associazione Dilettantistica Udine Basket Club, si è celebrata la tradizionale festa di Natale con oltre 300 persone tra atleti, genitori e simpatizzanti.

Partite, giochi e tanto divertimento hanno fatto da corollario ai tradizionali auguri dei dirigenti dell’UBC. “L’appartenenza è un sentimento che si costruisce giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, è il senso di inclusione, è la percezione del nostro valore all’interno del gruppo – commenta il presidente Guido Paderni – . Se devo trovare un filo conduttore di questo percorso lungo 45 anni è proprio questo: il forte senso di appartenenza che ha sempre legato dirigenti, allenatori e giocatori ai colori dell’UBC”.

In occasione del 45° anno di vita della società l’UBC ha voluto anche organizzare al Benedetti di Udine, per martedì 27 e mercoledì 28 dicembre, un Torneo Internazionale riservato alla categoria Under 14; la squadra del 2009 dell’UBC si scontrerà contro le formazioni: Azzurra Trieste, KK Jance Lubiana e KK Stoja Pola. Sempre al Benedetti scenderà in campo pure la nuova formazione del Baskin che si confronterà con il Tolmezzo e Carpe Diem Turriaco.