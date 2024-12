Udinese-Napoli, vietata la vendita dei biglietti ai residenti in Campania

Le disposizioni del questore in vista di Udinese-Napoli.

Con un decreto firmato dal Prefetto di Udine, Domenico Lione, sono state introdotte misure straordinarie di sicurezza in vista dell’incontro di calcio Udinese-Napoli, previsto per il prossimo 14 dicembre allo stadio Friuli. Le disposizioni, adottate su indicazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, mirano a prevenire possibili incidenti legati alla storica rivalità tra le tifoserie delle due squadre.

Le disposizioni prevedono il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Campania e l’accesso al settore ospiti riservato esclusivamente ai tifosi possessori della fidelity card della S.S.C. Napoli, purché non residenti in Campania. Inoltre, il decreto stabilisce l’incedibilità dei biglietti, per evitare trasferimenti non autorizzati dei titoli di ingresso.