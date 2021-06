La morte di Silvio Francesconi.

Il calcio e il mondo dello sport sono in lutto. È morto oggi a 68 anni Silvio Francesconi, ex calciatore dell’Udinese a fine anni Settanta.

Era risultato contagiato dal Covid un mese fa. Ieri, l’epilogo fatale. Originario di Montignoso, comune in provincia di Massa Carrara, ha disputato buona parte della sua carriera in serie C.

Nel 1979-80, ecco la grande occasione: lo chiama l’Udinese, guidata prima da Corrado Orrico – già suo allenatore – e poi da Dino D’Alessi. Centrocampista di ruolo, ha vestito la maglia dei friulani in 3 occasioni, per poi tornare nelle serie inferiori. Una stagione sfortunata, quella in regione: l’Udinese a fine anno retrocede in serie B.

(Visited 331 times, 331 visits today)