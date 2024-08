Il Torneo internazionale di Baseball Sagra de le Raze,

Dal 22 al 25 agosto Staranzano sarà protagonista del Torneo internazionale di Baseball Sagra de le Raze, che porterà nel comune della “bisiacheria” 31 squadre suddivise in 3 categorie (Under 12, Under 15 e Under 18) e formate da giovani provenienti da 6 paesi europei: Italia, Austria, Germania, Inghilterra, Repubblica Ceca e Bulgaria.

Si tratta di un grande evento sportivo organizzato da Staranzano Ducks ASD in collaborazione con il Comune di Staranzano, dove i giocatori arriveranno accompagnati da tecnici, genitori e simpatizzanti, per un totale di oltre 500 persone che avranno modo di conoscere e scoprire il territorio della regione FVG.

In quest’occasione speciale, i vertici dell’ASD Staranzano Ducks sono concordi nell’affermare di credere “negli scambi internazionali come importanti esperienze formative e di crescita non solo sportiva, ma anche personale. Mettiamo in primo piano i giovani per offrire loro una preziosa possibilità di confronto, scambio e condivisione. Accanto all’italiano, saranno inglese, tedesco, ceco, bulgaro e spagnolo le lingue che si sentiranno parlare in quei giorni a Staranzano, tutte accomunate dal linguaggio internazionale del Baseball”.

Durante le quattro giornate ricche di incontri che si disputeranno sui diamanti dei Ducks, un momento significativo sarà rappresentato dalla partita tra la prima squadra degli Staranzano Ducks e i Rascals, provenienti dalla città ungherese di Jánossomorja, incontro foriero di possibili collaborazioni future tra le squadre e i relativi comuni di provenienza. “Una prima squadra, la nostra – ha osservato il direttivo dell’ASD – fresca di conferma in Serie B, dopo una stagione di rodaggio che ha dato belle soddisfazioni, affermando e convalidando il valore dei nostri ragazzi e dimostrando che ci sono buone prospettive per il prossimo campionato”.

Sport, amicizia, spirito di gruppo, capacità di adattamento, rispetto delle regole, abilità di fare squadra, divertimento, condivisione e perché no, esperienza linguistica, sono i valori principali che il torneo Sagra de le Raze promuove e diffonde tra i giovani e tra tutti i partecipanti.

Lo Staranzano Ducks Baseball Club.

Nata ufficialmente nel 1971 quando entra nella FIBS – Federazione Italiana Baseball e Softball, lo Staranzano Ducks Baseball Club è una società con una storia di oltre 50 anni, durante i quali si è dedicata ai giovani, allo sport e all’organizzazione di numerosi eventi internazionali, portando a casa negli ultimi anni ben 4 titoli nazionali. Ad oggi, la Società conta un totale di 100 iscritti ed è una delle poche ad essere presente con i propri atleti in tutte le categorie giovanili: 8 squadre che giocano in 8 campionati.

Conclude il presidente francesco Rizzo: “Ci adoperiamo per fare rete e costruire relazioni sul territorio, sul piano nazionale ed anche internazionale, per creare opportunità di valore per i bambini e i ragazzi, affinché possano crescere in un bell’ambiente e all’insegna di una sana passione! Una passione così travolgente che, dopo 50 anni, richiama ancora tanti amanti di questo meraviglioso sport ad avvicinarsi allo Staranzano Ducks Baseball Club.”