In Friuli Venezia Giulia nella notte e in mattinata piogge e locali temporali hanno interessato la zona montana, l’area udinese e le colline moreniche. Il massimo accumulo di pioggia si è registrato sulle Prealpi Giulie con 30-40 mm localmente, come su alcune zone poco a nord di Udine. Sulla media e bassa pianura, nonché sulla costa non si sono registrate piogge e l’aria continua ad essere calda e umida.

La saccatura atlantica sta determinando, al momento, temporali tra Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto Occidentale e Trentino. Le correnti in quota sono sud-occidentali e tendono a diventare più fresche e a favorire l’instabilità.

Le previsioni.

Per il pomeriggio e la serata si prevedono temporali sparsi sui monti e localmente anche su pianura e costa. Sarà possibile qualche temporale forte con piogge localmente intense. Data la situazione meteo generale, la previsione è incerta. Domani con l’afflusso di correnti da nord-est più fresche anche al suolo, la possibilità di temporali forti verrà meno.

Al momento non sono pervenute alla Sala Operativa Regionale di Palmanova segnalazioni di criticità conseguenti all’evento in corso.

I dati sulle precipitazioni.