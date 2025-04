Tarcento piange la piccola Alessia Astolfi, scomparsa a soli 13 anni

Alessia Astolfi se n’è andata all’improvviso a soli 13 anni: la comunità di Tarcento la ricorda per il suo coraggio e il suo sorriso luminoso

La comunità di Tarcento è avvolta in un profondo dolore per la scomparsa di Alessia Astolfi, una giovane vita spezzata troppo presto. A soli 13 anni, Alessia martedì ha salutato il mondo lasciando un vuoto immenso tra i compagni di scuola, gli insegnanti, gli amici e tutta la comunità che in questi giorni si stringe attorno alla sua famiglia.

Alessia frequentava la terza mediauna ed era ragazza solare, piena di entusiasmo, con uno sguardo sul mondo curioso e spontaneo. Nonostante una malattia con cui ha dovuto convivere sin dalla nascita, ha affrontato ogni giorno con una forza e una serenità che hanno lasciato un segno profondo in chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerla. I funerali si terranno venerdì alle 16 nel Duomo di Tarcento, dove l’intera cittadinanza potrà accompagnare Alessia nel suo ultimo viaggio terreno.