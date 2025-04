Il Tolmezzo Carnia a fine stagione saluterà l’allenatore Mauro Serini e il suo vice Cristian Gobbi.

La società sportiva ASD Tolmezzo Carnia comunica che, al termine dell’attuale stagione sportiva 2024-2025, si concluderà di comune accordo il rapporto di collaborazione con l’allenatore Mauro Serini e con il suo vice Cristian Gobbi.

La decisione è stata assunta in maniera condivisa e serena, al termine di un confronto aperto tra la dirigenza, i tecnici e la squadra. A darne l’annuncio sono il presidente Michele Ianich e il direttore generale Fausto Barburini, i quali ringraziano sin d’ora lo staff tecnico per il lavoro svolto con passione, competenza e dedizione in questi cinque anni di proficua collaborazione con mister Serini, al quale nell’ultimo triennio si è affiancato Gobbi nel ruolo di allenatore in seconda.

“La scelta di annunciare questa decisione a tre giornate dal termine del campionato – specificano il presidente e il DG – nasce dalla convinzione che, sia da parte dello staff tecnico che della squadra, vi sia una professionalità esemplare e una condivisione degli obiettivi che garantiranno il massimo impegno fino all’ultima giornata, con l’obiettivo di ottenere il miglior piazzamento possibile, con una salvezza ormai quasi matematica”.

“Sotto la guida di Serini e Gobbi, a cui riconosceremo sempre valori professionali e personali di grande spessore – spiegano Ianich e Barburini – il Tolmezzo Carnia ha vissuto stagioni che rimarranno nella storia societaria, ricche di soddisfazioni e successi: il ritorno nel campionato di Eccellenza dopo un percorso record in Promozione, la crescita costante dei ragazzi del settore giovanile e il recupero di un’identità forte, capace di riportare il nome del Tolmezzo Carnia nell’élite del calcio regionale”.

Il percorso di Mauro Serini.

Mauro Serini, classe 1985, dopo la carriera da calciatore-bandiera nelle fila del club rossoazzurro (è stato Campione d’Italia nel 2003 con l’allora formazione Juniores guidata da Carlo Rugo), ha intrapreso la carriera di allenatore guidando la formazione Juniores Under 19, portandola alla vittoria nel rispettivo girone regionale nel 2018-2019. Quindi il passaggio alla Prima Squadra, intraprendendo la scalata per il ritorno nel massimo campionato dilettantistico regionale, dopo sei anni di purgatorio in Promozione, concretizzata nella stagione 2022-2023 con una stagione memorabile.

Ma oltre ai risultati sportivi, ciò che resterà più di tutto è la qualità del rapporto umano che si è instaurato tra i mister, la società e l’intero ambiente rosso-azzurro: “Mauro e Cristian – ci tengono a precisare Ianich e Barburini – hanno saputo essere punti di riferimento non solo per le competenze tecniche, ma per la loro capacità di costruire fiducia, rispetto e spirito di squadra dentro e fuori dal campo. È questo patrimonio umano, ancora prima di quello sportivo, che rende orgogliosa la società del percorso compiuto insieme”.

“La società utilizzerà questo tempo fino a fine stagione per avviare un’analisi attenta e consapevole sulle future guide tecniche, con l’obiettivo di farsi trovare pronta per l’inizio della nuova annata sportiva e dare continuità al progetto di crescita. La decisione verrà quindi comunicata contestualmente alla scelta finale”.

“A mister Mauro Serini e al suo vice Cristian Gobbi va il più sincero e sentito grazie da parte dell’intera famiglia del Tolmezzo Carnia, con l’augurio delle migliori fortune professionali e personali per il futuro” concludono all’unisono il presidente e il direttore generale.

Le parole di Serini e Gobbi.

Da parte sua Serini parla di “cinque anni bellissimi, vissuti intensamente, ricchi di grandi soddisfazioni, traguardi sportivi gratificanti ma anche di momenti difficili affrontati con forza, volontà e spirito di gruppo. Auguro tutto il meglio al Tolmezzo, ai giocatori, allo staff e ai dirigenti. Penso di aver lasciato qualcosa anche io a loro, così come loro lo hanno lasciato a me.”

Gobbi aggiunge: “Tre anni fantastici. I risultati ottenuti non sono merito solo nostro, ma di tutto il contesto: nel nostro calcio, i successi si raggiungono insieme. Ringrazio in particolare mister Serini, che ha proposto la mia collaborazione, e la società, che l’ha accettata. Mi ritengo fortunato per questa opportunità avuta nel calcio regionale. Un grazie sincero ai nostri collaboratori Antonello Baron e Tommaso Zentilin. Auguro anche io il meglio a chi ci succederà: saremo sempre tifosi del Tolmezzo. Un grazie speciale infine – concludono – a tutte le persone che operano dietro le quinte della società: da Gianni Caruso a Gianni Serini, Bruno Bortoletto, Gianni Cimenti, lo staff del chiosco, i dirigenti e gli accompagnatori.”