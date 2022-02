Il ciclista investito a Tarcento.

Attimi di panico nel primo pomeriggio di oggi a Tarcento. Un ciclista è stato investito da un’auto, rovinando a terra.

L’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, è avvenuto poco prima delle 15 in via Udine. Nell’impatto, la persona in sella alla bicicletta è rimasta ferita, ma senza riportare gravi conseguenze.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha prestato il primo soccorso al ciclista.

