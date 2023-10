Cammina Natura 2023, in Friuli un fine settimana di escursioni guidate gratuite

Il 13 e 14 ottobre escursioni guidate gratuite in Friuli.

Un’occasione per scoprire bellezze e caratteristiche peculiari del Friuli, con il supporto di esperti che possono spiegare le particolarità del territorio: in occasione di Cammina Natura 2023, l’Aigae propone escursioni guidate gratuite anche nella nostra regione.

Giunta alla 5a edizione, l’iniziativa prevede due giorni di visite e passeggiate promosse dall’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche per far conoscere, attraverso escursioni accessibili a tutta la cittadinanza, borghi rurali, parchi nazionali, sentieri nei boschi da tutelare e aree archeologiche meno conosciute.

“Con questa iniziativa – dichiara Guglielmo Ruggiero, Presidente nazionale AIGAE -, invitiamo a tornare a camminare insieme per rimettere al centro la natura, l’ambiente, la cultura nell’ottica di un ecoturismo culturale sostenibile e rigenerante anche per il corpo umano”.

L’elenco delle escursioni guidate gratuite in Friuli.

Sono tre le escursioni previste per sabato 14 ottobre; si tratta della visita al lago Minisini, forte Ercole, sella S. Agnese e cima del Cumieli con Tanja Beinat (lunghezza di circa 11 chilometri con 450 metri di dislivello, tempo 5 ore); A spasso per i Colli di Travesio da Praforte a Casera Davass con Sergio Martinuzzi (9 km per 550 metri di dislivello, tempo di percorrenza circa 6 ore); e Stelle sul lago di Ragogna con Lorenzo Colavizza (ritrovo alle 20, circa 4 chilometri senza dislivello).

Il giorno successivo, domenica 15 ottobre, le passeggiate sono Piramidi a Cividale? Un mistero geologico con Marco Pascolino (6 km, 150 m di dislivello); Il mulino Braida e il mistero delle risorgive – Alla scoperta del biotopo di Flambro e le sue curiosità con Mattiussi Walter Mario e Gennj Catelli (6,5 km e 300 m di dislivello); I Pradis (prati) della Val Cosa tra faggete, rocce carsiche e siti preistorici con Sergio Martinuzzi (9 km, 300 m di dislivello).

E ancora, in programma le camminate Al Palu’ del Livenza, passeggiata nella preistoria con Roberto Terio (2 km); Tra campi e boschetti a passo d’asino con Laura Fagioli (3 km); e Cascate e castagne tra Colle e Manazzons – Storie di vita nei boschi di Pinzano al Tagliamento con Chantal Fresco (4,5 km, 190 m di dislivello).

Cammina Natura ha il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), Touring Club Italiano, Legambiente, Pefc Italia e Trip&Trek (l’App per amanti delle escursioni).