Furto a Tarcento.

Non è il “classico” luogo oggetto di furto, ma per i ladri il bottino è stato comunque consistente: ignoti, infatti, hanno messo a segno un colpo in un ambulatorio veterinario di Tarcento.

I malviventi, tra le 20 di ieri, 23 novembre, e le 8.30 di stamattina, 24 novembre (quando ha riaperto), sono infatti riusciti a forzare la porta dell’Ambulatorio Veterinario Collalto, lungo la Pontebbana e hanno portato via 16.100 euro in contanti. Il danno complessivo è ancora da quantificare e sul fatto indagano i carabinieri.