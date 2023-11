Furto in una abitazione di Buja.

Ancora un’abitazione privata nel mirino dei ladri: questa volta è accaduto a Buja dove ignoti hanno messo a segno un colpo procurandosi un ingente bottino.

I malviventi hanno colpito tra le 17.30 e le 19 di ieri, 23 novembre: sono penetrati in una casa di via Urbignacco dopo aver forzato una finestra del seminterrato e hanno fatto sparire gioielli in oro e contanti. Il colpo ha fruttato circa 10mila euro. Il furto è stato denunciato ai carabinieri della locale stazione che stanno portando avanti le indagini.