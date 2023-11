Le campionesse europee di yoga sono friulane e tutte giovanissime

I campionati europei di yoga si sono svolti in Svezia.

Se l’Italia si è distinta agli ultimi campionati europei di yoga, anche il Friuli ha fatto la sua parte: la rappresentanza del nostro Paese ha infatti conquistato otto medaglie, molte delle quali grazie alle giovanissime atlete della nostra regione.

Il campionato italiano si è svolto a Padova il 19 settembre presso il centro yoga “Bikram Yoga People”, qui gli atleti si sono qualificati per le competizioni internazionali e i migliori hanno partecipato a quello europeo che si è svolto domenica 19 novembre a Malmö, in Svezia, e a cui hanno partecipato 55 atleti provenienti da tutta Europa suddivisi nelle categorie Youth (9-11, 12-14, 15-17 anni, divisi in boys and girls), Adult divisi in man and woman (18-49 anni) e Senior divisi in woman and man (dai 50 anni in su).

La gara è consistita in una dimostrazione di 6 Asana, posture yoga, che rappresentino: piegamenti indietro, compressioni, torsioni, trazioni, sollevamenti e posizioni capovolte. Ogni atleta ha presentato la propria routine in base alla sua esperienza e possibilità.

Tra le giovanissime, si sono distinte appunto le atlete friulane: Giorgia Ragagnin di Brugnera ha vinto l’oro tra le Girls 12-14; Rachele Piva di Sacile ha conquistato l’argento nella categoria Girl 9-11; argento nella categoria 15-17 anche per la pordenonese Dorotea Toneguzzi mentre la sua concittadina Ester Lucesita Mori ha vinto il bronzo per i 15-17. A questo si aggiunge la medaglia di bronzo di Brenno Ros di Cordenons nella categoria Adult Man.

A conquistarsi le altre medaglie sono state Liam Citron di Cordignano (oro nel Boys 9-11), Almania Colombo di Jesolo (oro tra le Adult Woman) e Luca Cittadini di Bologna (argento nei Senior Man).

Ma ad unire questi successi al Friuli è anche un altro fattore: la squadra italiana, infatti, si allena allo Yoga Lab di Sacile, che è anche sede della Federazione italiana yoga sport. E chissà che tra qualche anno non si possa vedere questi talenti cimentarsi alle Olimpiadi: la Federazione internazionale, infatti, sta lavorando per portare la disciplina ai Giochi del 2028.