Premiato dal comune di Tarcento Nicolas, 11 anni: salvò dalle acque del Torre un coetaneo che stava affogando.

Nella suggestiva cornice di Palazzo Frangipane, il Comune di Tarcento ha voluto rendere omaggio a un suo giovanissimo cittadino diventato simbolo di coraggio e senso civico. Davanti al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Tarcento, al rappresentante della Croce Rossa locale, ai genitori visibilmente commossi e agli amici più stretti, è stato consegnato un attestato di merito a Nicolas Treppo per aver salvato la vita a un coetaneo travolto dalle acque del Torre nell’estate del 2025.

Con “straordinario coraggio, lucidità e senso civico”, si legge nel testo ufficiale, Nicolas è intervenuto tempestivamente mettendo in pratica le corrette manovre di soccorso e evitando quella che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia.

“Il suo comportamento rappresenta un esempio luminoso di altruismo e responsabilità”, ha sottolineato l’amministrazione comunale, che ha voluto cogliere l’occasione anche per ricordare “l’importanza fondamentale della prevenzione, della conoscenza delle norme di sicurezza in ambiente naturale e della formazione alle pratiche di primo soccorso”.