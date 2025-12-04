Poltrona Sonora, al museo del Duomo di Udine l’arte si ascolta

Sarà presentato venerdì 5 dicembre alle ore 18 il nuovo progetto del museo del Duomo di Udine denominato Poltrona Sonora.

Sarà presentato venerdì 5 dicembre alle ore 18 il nuovo progetto del museo del Duomo di Udine denominato Poltrona Sonora, nato con l’obiettivo di innescare stimoli e curiosità verso gli aspetti artistici e storici che legano l’arte e la musica ecclesiastica.

Ad accogliere il pubblico saranno monsignor Luciano Nobile, parroco della Cattedrale di Udine e Maria Beatrice Bertone, curatrice del museo insieme al musicologo Alessio Screm, a cui è affidata l’illustrazione del progetto.

Poltrona Sonora è installazione permanente.

Poltrona Sonora è un’installazione permanente, che vede protagonisti due spazi del museo, collocati presso il Battistero e la sala Superiore “Arcoloniani”, appositamente allestiti per accogliere il singolo visitatore in modalità riservata. In questi spazi si potrà assistere anche a delle visite oltremodo speciali, in cui alla narrazione delle preziose opere del museo si accompagna una narrazione musicale, riferita all’epoca o all’iconografia rappresentata dalle opere stesse. L’intreccio tra armonie sonore e arte consentirà di vivere momenti suggestivi e farsi trasportare nel cuore della bellezza.

Partendo dal Battistero, la presentazione dell’iniziativa si svilupperà attraverso le sale del museo e la cattedrale, in uno speciale percorso di visita accompagnato dall’intervento musicale del Gruppo corale Cantiere Armonico, diretto da Marco Toller.

Gli appuntamenti Poltrona Sonora per il mese di dicembre si svolgeranno sabato 20, sabato 27 e mercoledì 31 alle 11.00. Per prenotazioni scrivere a museo@cattedraleudine.it. Il progetto Poltrona sonora gode del sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e di Usci Fvg.