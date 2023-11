Treno storico per andare a vedere i krampus a Tarvisio.

Il 5 dicembre si rinnova l’appuntamento con una delle tradizioni più affascinanti e magiche del Friuli: quello con i krampus a Tarvisio. Quest’anno, però, al viaggio nei miti e nelle leggende del territorio, si aggiunge il viaggio nel tempo.

Per raggiungere la località della Valcanale, infatti, si potrà viaggiare su un treno storico. Il convoglio partirà alle 11.45 da Trieste e farà tappa a Monfalcone, Gorizia, Udine e Gemona prima di approdare a Boscoverde alle 14.40 e un servizio di bus navette porterà i passeggeri in centro.

Nel pomeriggio, sarà possibile visitare la mostra fotografica “San Nicolò e i Krampus” presso la Torre Medievale in Piazza Unita’ (a cura della pro loco “il Tiglio Valcanale”); per i bambini alla biblioteca di Tarvisio ci saranno letture e laboratori a tema. Alle 17, invece, arriveranno i veri protagonisti della giornata: i krampus e San Nicolò, che sfileranno da via Dante a Piazza Unità.

Per tornare alla stazione di Tarvisio Boscoverde ci saranno nuovamente i bus navetta dal centro. Il treno ripartirà alle 20.30 per arrivare in stazione a Trieste alle 23.10. Prima della partenza, ai passeggeri verrà distribuita una cena al sacco composta da un assaggio di prodotti tipici del Friuli Venezia Giulia, sciroppo di sambuco e il tradizionale Krampus di pane dolce.

I biglietti per il treno storico dei krampus sono già in vendita su tutti i canali Trenitalia: per gli adulti costano 5 euro a tratta (oppure 10 euro andata e ritorno), per i bambini dai 4 ai 12 anni 2,5 euro a tratta; i bambini di età inferiore non pagano.