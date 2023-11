Grave incidente a Trieste, investiti un 18enne di Udine e una ragazza di 16 anni

Il ragazzo investito nell’incidente a Trieste è di Udine.

Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi, 13 novembre, a Trieste, in Largo Barriera Vecchia. per cause in corso di accertamento, un autobus della Trieste Trasporti ha investito due pedoni.

Si tratta di un ragazzo di 18 anni residente a Udine e di una 16enne. Il giovane ha riportato gravi traumi agli arti inferiori; ad avere la peggio, però, è la ragazzina che ha un trauma cranico e sarebbe in gravi condizioni. Entrambi sono stati portati in Ospedale a Cattinara. Nessun ferito, ma tanto spavento, tra i passeggeri del mezzo pubblico. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti anche la Polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco.