Elisa Cimolai ha aperto un nuovo agriturismo a Lauco.

Si chiama Elisa Cimolai, è una giovane imprenditrice di 27 anni e sabato scorso ha dato vita a Lauco all’Agriturismo”Km 0″.

Una location montana, con poco più di 600 abitanti, facente parte del club borghi autentici d’Italia, dal sapore di casa, che ha visto sorgere un’attività che darà modo ai propri clienti di acquistare al dettaglio salumi e formaggi tipici della zona, dando così ulteriore lustro alle straordinarie materie prime del nostro territorio.

L’amore tra Elisa e il borgo montano risale a diversi anni fa: la ragazza aveva infatti solo sedici anni quando, da Vigonovo di Fontanafredda, andò in vacanza a Sauris e proprio lì conobbe Tiziano Cimenti, che sarebbe poi diventato marito e padre di due splendidi bimbi.

Quello della giovane imprenditrice sembrava essere un destino già segnato prima dell’incontro con Cimenti, con un posto nell’azienda di famiglia, una volta conclusi gli studi. L’amore però, si sa, talvolta fa intraprendere delle strade diverse. Appena compiuta la maggiore età infatti, Elisa si è trasferita a Lauco e ha portato a termine gli studi a Tolmezzo.

Integrata perfettamente nell’azienda della famiglia del marito, è entrata a far parte di una delle tre realtà imprenditoriali dei Cimenti. Tutte imprese fortemente legate alle materie prime locali, quattro infatti le malghe attualmente in gestione: Malins a Prato Carnico, Tratten a Pontebba, Plumbs a Forni Avoltri e Claupa a Lauco.

L’amore tra la natura e la produzione di ciò che essa è in grado di offrire, è fortemente radicato nella famiglia Cimenti e non da meno in Elisa, che di questo mondo ne ha subito il fascino fin dal primo sguardo. Un mondo che da sabato è stato ampliato grazie al nuovo agriturismo che promette essere nuova fonte di orgoglio e di cibo sano per il territorio.