In arrivo 24 nuovi agenti per la polizia di frontiera di Tarvisio

Polizia di frontiera di Tarvisio, in arrivo 24 nuovi agenti.

Il dirigente superiore della polizia di Stato Gianluca Greco, direttore della 4^ Zona della polizia di frontiera ha salutato parte dei 24 nuovi agenti che andranno a potenziare l’organico del settore.

I nuovi arrivati provengono dalla Scuola Allievi Agenti di Trieste e dalla Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia dove hanno appena concluso il 231° corso di formazione per Allievi agenti della polizia di Stato. Il loro giuramento di fedeltà alla Repubblica è avvenuto lo scorso 16 gennaio, segnando l’inizio ufficiale del loro percorso all’interno della polizia di Stato.

I nuovi agenti, originari di varie regioni; quali Campania, Calabria, Puglia e Sardegna saranno sin da subito distribuiti sulle pattuglie del territorio e contribuiranno a potenziare il controllo del territorio in occasione della sospensione del trattato di Schengen con la Slovenia e una parte di loro rafforzerà il lavoro degli uffici e la cooperazione con le polizie austriache e slovene.