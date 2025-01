Rissa al bar, poi calci e pugni in strada in zona rossa: denunciati e allontanati

La rissa è iniziata in un bar di via Roma a Udine.

Nella serata di ieri, 30 gennaio, i carabinieri della Radiomobile di Udine sono intervenuti per sedare una rissa, scoppiata all’interno di un bar e proseguita poi in strada: i due coinvolti, un cittadino algerino del ’92, in Italia senza fissa dimora, e un cittadino marocchino residente in provincia di Udine, classe ’91, ubriachi si erano presi a calci e pugni in un locale di via Roma; una volta usciti in strada hanno continuato a darsele, destando anche preoccupazione tra residenti e passanti.

I carabinieri sono riusciti a fermare i due protagonisti della lite, mentre sul posto è intervenuto anche il personale del 118 dato che i litiganti hanno riportato alcune escoriazioni. Dato che il fatto è avvenuto in “zona rossa” i due sono stati denunciati e allontanati perché sorpresi con atteggiamenti aggressivi e molesti.