Il soccorso sulla cima del Monte Osternig.

Poco dopo le 14 è arrivata una seconda al Soccorso alpino dalla cima del Monte Osternig nel tarvisiano. Qui la richiesta era per una persona, non è dato sapere se dotata di sci o ciaspe, né se maschio o femmina, comunque di nazionalità italiana, la quale cadendo nei pressi del sentiero che arriva in cima si è procurata una lussazione alla spalla.

Sul posto, non potendo intervenire l’elisoccorso regionale, bloccato per nebbia, né quello della Protezione civile, impegnato nel primo intervento, si è recato l’elicottero del Soccorso Alpino austriaco, grazie all’intervento della centrale di polizia di Thörl Maglern.

